Czy Kapitan Ameryka w MCU znów może być młody? Komiksy już pokazały sposób

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Pod koniec zeszłego tygodnia pojawiły się doniesienia, że Kapitan Ameryka w wersji Steve'a Rogersa może powrócić do MCU - negocjacje w tej sprawie ma już prowadzić Chris Evans. Aktor co prawda przyznał w twitterowych wpisach, że rewelacje serwisu Deadline są newsem także dla niego samego, jednak nie możemy wykluczyć, iż w tym przypadku mamy do czynienia z zasłoną dymną. Otwartą kwestią pozostaje też to, jakiego Capa moglibyśmy zobaczyć na ekranie; to właśnie dlatego fani Marvela zastanawiają się choćby nad tym, czy istnieje sposób, aby starszy Rogers znów stał się młody.

Miłośnicy komiksów doskonale wiedzą, że taki obrót spraw był już pokazany w komiksach - i to stosunkowo niedawno. W zeszycie Captain America #22 z 2014 roku tytułowy bohater zmierzył się ze złoczyńcą znanym jako Iron Nail. Ten ostatni w trakcie pojedynku był w stanie usunąć serum superżołnierza z ciała przeciwnika, przez co Rogers zaczął starzeć się w ekspresowym tempie. Zdając sobie sprawę z opuszczających go sił, wyznaczył Sama Wilsona na swojego następcę, podczas gdy sam rozpoczął wojnę ze złem w nowej roli jednego z liderów organizacji S.H.I.E.L.D.

Ekspozycję starszej wersji Capa kontynuowano do roku 2016. W wydanym wtedy crossoverze Avengers: Standoff! (polscy czytelnicy mogli zapoznać się z nim pod tytułem Avengers. Impas) zobaczyliśmy miasteczko Pleasant Hill, które było zamieszkiwane przez złoczyńców Marvela - antagonistom zaserwowano swoiste pragnie mózgów, za co odpowiadało S.H.I.E.L.D. z Marią Hill na czele. Organizacja mogła tego dokonać dzięki pomocy ze strony dziewczynki o imieniu Kobik, będącej po prostu zmaterializowaną wersją fragmentu Kosmicznej Kostki.

Gdy mieszkańcy Pleasant Hill ostatecznie odzyskali wspomnienia, w miasteczku doszło do wielkiej bitwy z Avengers. Na placu boju stawił się również sędziwy Kapitan Ameryka, który za wszelką cenę chciał uratować Kobik. Prawdziwe dla niego problemy zaczęły się wówczas, gdy naprzeciw stanął silniejszy niż dotychczas Crossbones, od początku niemiłosiernie okładając coraz bardziej słaniającego się na nogach Rogersa. Zanim złoczyńca zadał jednak śmiertelny cios, manipulująca rzeczywistością Kobik sprawiła, że Cap wrócił do swojej młodszej formy. Zobaczcie sami:

Kapitan Ameryka w starszej wersji

Co ciekawe, później okazało się, że Kobik działała inspirowana wiarą w Hydrę - zmieniła nie tylko wygląd Rogersa, ale również jego przeszłość i wspomnienia. Zdarzenie to doprowadziło do pokazania herosa jako uśpionego agenta złowrogiej organizacji, kładąc fundamenty pod wydarzenie Tajne imperium.