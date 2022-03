Kapitan Ameryka nie porzuca zbroi Hydry i wykorzystuje ją do walki ze złem

Marvel

Marvel Comics udostępniło portalowi CBR strony z najnowszego numeru Captain America/Iron Man #5, autorstwa Dereka Landy'ego. W zapowiedzi widzimy, w jaki sposób Hydra Cap wpłynął na reputację Steve'a Rogersa w oczach jego przeciwników. Przypomnijmy, że jest to odniesienie do serii Tajne Imperium, w której dostaliśmy złą wersję Kapitana Ameryki działającego dla Hydry. W finałowym starciu z prawdziwym Rogersem, założył potężną zbroję Hydry. Marvel postanowił do tego motywu powrócić.

Captain America/Iron Man rozpoczyna się od powrotu Fifty-One'a oraz Veroniki Eden znanej z komiksu Falcon and the Winter Soldier z 2020 roku. W trakcie trwania nowego numeru, tytułowi bohaterowie dowiadują się, że Eden współpracowała z Paladynami, organizując starcia superbohaterów. Dochodzi do walki Eden z Rogersem, natomiast Iron Man toczy bój z Paladynami chcącymi zabić Fify-One'a. W komiksie zastosowano przy postaci Eden narrację z offu, która sfrustrowana jest tym, jak doskonały wydaje się być Kapitan Ameryka. Przywołuje wydarzenia z Tajnego Imperium, koncentrując się braku większych konsekwencji poniesionych przez "idealnego" herosa. Po zakończeniu serii, bohater nie zmienił się, co skłania bohaterkę do refleksji na temat tego, jak niebezpieczny byłby Steve Rogers, gdyby nie był tak dobry. Przy okazji na planszach widzimy, że Kapitan Ameryka nie porzuca zbroi i wykorzystuje ją do walki z armią robotów sterowanych przez antagonistę Overseera.

Zobaczcie sami:

Captain America/Iron Man #5 - plansza

Komiks ukaże się 23 marca w USA.