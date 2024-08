Aktorzy z Kapitana Ameryki 4 o swoich rolach. Wszystko będzie się kręcić wokół [SPOILER]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Tim Blake Nelson oraz Giancarlo Esposito pojawili się na tegorocznym Comic-Conie w San Diego, gdzie mogli porozmawiać o swoich rolach w filmie Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Oba występy ekscytują fanów - dla Esposito to będzie debiut w MCU, a Nelson powraca jako Samuel Sterns, którego nie widzieliśmy jako Leadera od 2008 roku.

Ostrzegamy, że szczegóły podawane przez aktorów mogą być postrzegane jako spoilery dotyczące filmu.

Kapitan Ameryka 4 - Leader powraca!

Nelson, udzielając wywiadu dla GamesRadar+, podzielił się swoją ekscytacją przed powrotem na wielki ekran. Aktor zasugerował, że wątek jego złoczyńcy będzie zgodny z komiksami Marvela.

- Możesz spojrzeć do komiksów, aby poszukać wskazówek, co robimy. Myślę, że rozszerzenie tego na język filmowy będzie zdumiewające.

fot. Marvel

Sidewinder w Kapitanie Ameryce 4 - Giancarlo Esposito o jego wątku

Niedawno dowiedzieliśmy się, kogo Esposito zagra w nadchodzącym filmie. Podczas panelu przyznał, że jest podekscytowany tą rolą i zdradził jeszcze więcej szczegółów na jej temat.

- Wiesz, gdy podczas zbierania informacji dowiedziałem się, że będę grał przywódcę Serpent Society, kogoś, kto to uformował i tym zarządza, chciałem wiedzieć więcej. Chciałem wrócić do tego i odkryć, jakie są tego kolory, jak oni wyglądają, co robią, jakie on ma supermoce. Nie sądzę, że wszystkie te rzeczy zostaną ujawnione w tym filmie, ale wierzę, że otrzymamy więcej czasu z Sidewinderem... Zobaczycie skomplikowaną, bardzo interesującą postać, która po pewnym czasie może stanąć na własne nogi.

fot. materiały prasowe

Esposito podzielił się również nowymi spostrzeżeniami na temat fabuły nowego Kapitana Ameryki i tego, jak Serpent Society się w nią wpisuje. Zdradził, że wszystko kręci się wokół adamantium.

- Wszystko kręci się wokół ceny, jaką za to ustalimy, kto będzie miał jej najwięcej i kto ją sprzeda.

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o Sidewinderze, zachęcamy do przeczytania tekstu zbierającego najważniejsze informacje na jego temat.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat wejdzie do kin 14 lutego 2025 roku.