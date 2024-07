Kolejne informacje o złoczyńcach z Kapitana Ameryki 4. Danny Ramirez zapowiada nowy kostium Falcona

Fot. Marvel

Po oficjalnym panelu Marvela na Comic-Conie wielu aktorów grających we franczyzie chętnie udzieliło wywiadów, w tym gwiazdy Kapitana Ameryki 4. Tim Blake Nelson opowiedział o jednym warunku, który postawił Marvelowi, Giancarlo Esposito zdradził, czym jego antagonista różni się od poprzednich, których grał, z kolei Danny Ramirez opowiedział o nowym stroju Falcona.

Kapitan Ameryka 4 - Lider a efekty praktyczne

Tim Blake Nelson w rozmowie z ComicBook przyznał, że błagał Marvela o prawdziwą charakteryzację.

Tim Blake Nelson w widowisku Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat zagra złoczyńcę Lidera, który pojawił się już w filmie Incredible Hulk z 2008 roku. To, na czym zależało aktorowi, to efekty praktyczne. Wolał nosić prostetyczną głowę niż mieć dodaną charakteryzację dopiero w postprodukcji.

Kiedy poproszono mnie, abym wrócił i zagrał tę postać, jednym z moich warunków było... chociaż muszę przyznać, że gdyby powiedzieli nie, to i tak bym się zgodził... ale udając, że mogłem jakieś stawiać, praktycznie błagałem, by pozwolili mi to zrobić z pomocą efektów praktycznych. Nie chcę nosić kropek. Chcę charakteryzację. Chcę czuć na sobie jej ciężar; spojrzeć w lustro i zobaczyć siebie w takim świetle; by aktorzy na planie, z którymi wchodzę w interakcję, takim mnie widzieli. To po prostu pogłębia to doświadczenie.

Kapitan Ameryka 4 - Ramirez o nowym kostiumie Falcona

Okazuje się, że Danny Ramirez mógł czekać na zobaczenie kostiumu Falcona nawet dłużej, niż widzowie. Na pytanie ComicBook o kostium odpowiedział:

Wiem, jestem Falconem. To totalnie szalone. Stworzenie go trwało miesiącami. W trakcie przygotowań do filmu podchodzono do mnie: Danny, przymierz to. W porządku, a teraz to. W tym samym czasie trenowałem, a strój zmieniał się i zmieniał. A kiedy już był gotowy i mogłem założyć go na planie, pamiętał, że spojrzałem na niego, to jest to: Jasna cholera, okej. Wtedy, gdy w końcu go założyłem, pomyślałem sobie, że - och, a więc tak wygląda to uczucie. [...] To było niesamowite.

Kapitan Ameryka 4 - Sidewinder to coś nowego dla Esposito

Giancarlo Esposito zagra Sidewindera w MCU. W rozmowie z Entertainment Weekly zdradził, że to skomplikowana postać, która wcale nie zaczynała jako złoczyńca. Dodał, że to ciekawe doświadczenie, ponieważ zwykle grał antagonistów, którzy byli dobrzy w wydawaniu rozkazów i ich bronią był bystry z kolei. Z kolei Sidewinder w dużej mierze opiera się na fizyczności.

