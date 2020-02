Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów - Zemo w usuniętej scenie. Wspomina o Polakach

Zemo był czarnym charakterem w filmie Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów. Usunięta scena z wydania Blu-ray tak zwanej Sagi Nieskończoności (historia opowiadana od Iron Mana do Avengers: Koniec gry) pokazuje inne przedstawienie złoczyńcy, który miał pojawić się na aukcji w Azji, w której chciał zdobyć potrzebny mu artefakt.

Widzimy w tej scenie, że Zemo wspomina polską broń tzw. Komary. Był to granatnik produkowany w Polsce w latach 80. i 90. Według czarnego charakteru nawet Polacy już nie używają tego złomu.

Przypomnijmy, że Zemo przeżył wydarzenia z filmu Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów. Postać powróci w serialu The Falcon and the Winter Soldier, którego fabuła rozgrywa się po Avengers: Koniec gry. Wygląda na to, że Zemo jeszcze odegra ważną rolę w MCU, czyli Kinowym Uniwersum Marvela.

Niewykluczone, że w najbliższym czasie do sieci trafią inne usunięte sceny z Sagi Nieskończoności. Wydanie jest dostępne tylko w USA.

Baron Zemo - Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów