Kapitan Marvel - tak mogłaby wyglądać Charlize Theron w roli Carol Danvers

fot. Marvel

Chociaż główną rolę w filmie Kapitan Marvel zagrała Brie Larson, wcześniej fani Charlize Theron po cichu liczyli, że to właśnie gwiazdę Atomic Blonde będą mogli oglądać na dużym ekranie jako Carol Danvers. Dla sztuki fanowskiej nie ma jednak nic niemożliwego. Ostatnio w sieci pojawił się bowiem fanart, który obrazuje, jak aktorka The Old Guard mogłaby wyglądać, gdyby to właśnie ją zaangażowano w opartej na komiksie Marvel Comics produkcji Anny Boden i Ryana Flecka.

Przyznacie sami, że Charlize Theron byłaby wcale nie gorszym wyborem niż Brie Larson i niewątpliwie świetnie uzupełniłaby obsadę, w której znaleźli się Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Jude Law i Gemma Chan.

Przypomnijmy, że fabuła filmu Kapitan Marvel rozgrywa się w 1990 roku. Główna bohaterka, Carol Danvers, w skutek kontaktu z obcą rasą zyskuje nadludzkie moce i staje się superbohaterką - jedną z najpotężniejszych w uniwersum.

Polska premiera filmu miała miejsce 8 marca 2019.