Kaskader - zwiastun z Super Bowl. Współtwórca Johna Wicka znów zachwyca akcją i humorem!

Kaskader był też promowany na Super Bowl 2024 przez Universal. Projekt Davida Leitcha inspirowany jest serialem z lat 80. z Lee Majorsem pod tym samym tytułem. Główne role grają Ryan Gosling oraz Emily Blunt. Zwiastun znów obrazuje specyficzne poczucie humoru i podejścia do historii reżysera, którym zachwycił fanów w Bullet Train. W trailerze nawet jest... piosenka Taylor Swift pt. All Too Well.

Kaskader - zwiastun

W obsadzie są również Aaron Taylor-Johnson, Winston Duke, Stephanie Hsu, Hannah Waddingham oraz Teresa Palmer. David Leitch wyreżyserował na podstawie scenariusza Drew Pearce'a.

Kaskader - opis fabuły

Colt Seavers (Gosling) to hollywoodzki kaskader, który dochodzi do siebie po ciężkim wypadku na planie, który prawie kosztował go życie. Spotyka Jody Moreno (Blunt), swoją byłą kochankę, która teraz pracuje jako reżyserka filmu sci-fi western. Kiedy gwiazdor jej projektu znika bez śladu, kaskader zaczyna mieć kłopoty.

Kaskader - premiera 3 maja 2025 roku w polskich kinach.

