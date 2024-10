Kategoria wiekowa Venoma 3. Czego mamy się spodziewać?

Fot. Materiały prasowe

Fani spekulowali, że może być szansa na to, że Venom 3: Ostatni taniec dostanie wyższą kategorię wiekową niż poprzednie części. Niestety, tak się nie stało i film dostał w Ameryce Północnej kategorię PG-13, czyli oznacza to, że mogą być treści niewskazane dla osób poniżej 13 roku życia. Jest to ta sama kategoria wiekowa, co w przypadku poprzednich dwóch części.

Kategoria wiekowa Venoma 3

W opisie powodów przyznania takiego ograniczenia czytamy: krwawe ujęcia, intensywne sceny przemocy i akcji oraz wulgarny język.

Przypomnijmy, że według reżyserki Kelly Marcel, głośno dyskutowany Knull nie jest głównym czarnym charakterem tej historii. Choć stoi za wszystkim, bezpośrednim wrogiem Venoma będzie ktoś inny.

Venom 3: Ostatni taniec - fabuła, premiera, obsada

Eddie oraz Venom muszą uciekać. Polują na nich złe siły z obydwu światów, z którymi są związani. Gdy wrogowie są coraz bliżej, duet zostaje zmuszony do podjęcia druzgocącej decyzji, która zakończy ich wspólny ostatni taniec.

W głównego bohatera wcielił się ponownie Tom Hardy. W obsadzie znaleźli się również Chiwetela Ejiofora, Juno Temple, Peggy Lu, Alannę Ubach, Stephena Grahama i Rhysa Ifansa. Reżyserką jest Kelly Marcel, która również napisała scenariusz.

Venom 3: Ostatni taniec - premiera w Polsce oraz na świecie odbędzie się 25 października 2024 roku.