Czy w nowym Venomie pojawi się Spider-Man? Zaskakująca odpowiedź Toma Hardy'ego

Podczas konferencji prasowej w Meksyku, Tom Hardy odpowiedział na pytanie, czy w filmie Venom 3: Ostatni taniec pojawi się Spider-Man. Odpowiedział z uśmiechem, że "zawsze są możliwości" i dodał, że nie może powiedzieć zbyt wiele, gdyż to ostatni film z serii. Przyznał też, że nie pogardziłby taką opcją. Jego reakcja pozostaje przy tym dość wymowna, stąd też pytanie, czy przypadkiem czegoś nie ukrywa, czy po prostu stara się nie zdradzić poufnych faktów – na przykład o swojej potencjalnej roli w Spider-Man 4. Wcześniej bowiem wielokrotnie mówił, że pomimo iż trzecia część Venoma jest ostatnią, nie znaczy to, że do roli definitywnie już nie wróci.

Spider-Man 4 – plotki

O potencjalnych powiązaniach Venoma 3 ze Spider-Manem 4 krąży coraz więcej plotek. Nie są one bezpodstawne – w końcu wystarczy przypomnieć sobie chociażby sceny po napisach z Venom 2: Carnage i Spider-Man: Bez drogi do domu. Obie sugerowały, jakoby pojawienie się Venoma w MCU było jak najbardziej możliwe. Do tego rosnąca rola multiwersum pozwala na otwarcie drogi do wielu nowych możliwości – w tym teorii, według której w finale Venoma 3 Eddie Brock miałby ostrzec Petera Parkera przed zagrożeniem, jakie stanowi Knull.

Venom 3 – fabuła, data premiery

Eddie i Cenom uciekają. Ścigany przez oba swoje światy duet jest zmuszony do podjęcia druzgocącej decyzji, która zakończy ich ostatni taniec.

Premiera w polskich kinach już 25 października.