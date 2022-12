Kathleen Kennedy niebawem odejdzie? Nowe plotki o kwocie odprawy producentki Lucasfilm

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. zrzut ekranu z YouTube

The Walt Disney Company przechodzi ostatnio duże zmiany. Zwolniono Boba Chapeka z funkcji CEO firmy, a zastąpił go nowy-stary szef, Bob Iger. Inwestorzy nie ze wszystkich wyników są zadowoleni, więc Iger ma przez kolejne lata uporządkować sprawy, a także znaleźć swojego nowego następcę.

The Direct podaje, że Lucasfilm może być kolejnym studiem, które odczuje proces zmian. A szczególnie może tego doświadczyć Kathleen Kennedy, wieloletnia szefowa studia. Hollywoodzki scenarzysta Kamran Pasha pojawił się w wideo na kanale Valliant Renegade w serwisie YouTube i rzucił ciekawą plotkę dotyczącą potencjalnego odejścia Kennedy.

Usłyszał od ludzi z branży, że Kennedy ustaliła z Disneyem kwotę jej odprawy, która miałaby zamknąć się w granicach 25-30 milionów dolarów. Jej odejście miałoby być szykowane z pompą po spodziewanym sukcesie filmu Indiana Jones i tarcza przeznaczenia. Zdaniem Pashy, Kennedy mogłaby zatem odejść na emeryturę w lipcu 2023 roku. W zeszłym miesiącu YouTuber John Campea ujawnił, że podobnie jak u Pashy, jego źródła wskazują, że Kathleen Kennedy odejdzie z funkcji w okolicach premiery wspomnianego filmu. Warto jednak pamiętać, że są to źródła o wątpliwej renomie, więc należy ich doniesienia traktować z dystansem. Nie oznacza to jednak, że faktycznie dojdzie do odejścia wieloletniej szefowej studia już niebawem.