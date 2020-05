Katy Keene - zdjęcia z finałowego odcinka 1. sezonu serialu

14 maja na antenie stacji The CW zadebiutuje finałowy, 13. odcinek 1. sezonu serialu Katy Keene. Został on zatytułowany Chapter Thirteen: Come Together. W nim Katy zwraca się o pomoc do Glorii, aby zrealizować swój plan. Jorge organizuje wiec, aby zatrzymać sprzedaż budynku rodziców. Natomiast Josie martwi się o Alexandra i prosi o pomoc w tej sprawie nieoczekiwaną osobę. Zadebiutowały zdjęcia z tego odcinka. Możecie je obejrzeć poniżej.

Serial opowiada o tytułowej bohaterce znanej z komiksów Archie Comics, która wraz ze swoimi przyjaciółmi mieszka w Nowym Jorku. Główne postacie marzą, aby odnieść sukces na Broadwayu, wybiegu lub w studio nagraniowym. Twórcami produkcji są Robert Aguirre-Sacasa, Michael Grassi. Tytułową rolę w produkcji gra Lucy Hale. Ponadto w obsadzie znajdują się Jonny Beauchamp, Ashleigh Murray, Julia Chan, Camille Hyde i Lucien Laviscount.

Katy Keene odcinek 13