Keanu Reeves wyreżyseruje adaptację swojego ociekającego brutalnością i krwią komiksu? Aktor odpowiada

Fot. Materiały prasowe

Keanu Reeves to nie tylko ikona kina akcji i twarz Johna Wicka. Aktor jest także współtwórcą brutalnej i krwawej serii komiksów BRZRKR o półbogu. Na jej podstawie powstanie anime na Netflixie i film. Pozostaje pytanie, kto go wyreżyseruje. I na szczęście zostało ono zadane artyście. Co odpowiedział?

Keanu Reeves razem z Mattem Kindtem i Ronem Garneyem, współtwórcami komiksu, udzielali wywiadów związanych z premierą BRZRKR vol. 2. Poruszyli temat filmowej adaptacji, do której Mattson Tomlin napisał już scenariusz. Aktor zdradził portalowi Collider, że nie zdążył go jeszcze przeczytać, więc ciężko mu ocenić, czy byłby najlepszym kandydatem na reżysera. Szczególnie, że ktoś z zewnątrz mógłby wnieść coś nowego i ciekawego do projektu. Zobaczcie sami.

Keanu Reeves wyreżyseruje adaptację BRZRKR vol. 2?

Odpowiedź aktora na pytanie o reżyserię adaptacji BRZRKR:

Man of Tai Chi Wiem, że to dużo pracy. Stałem się reżyserem, ponieważ pracowałem nad scenariuszem i nie chciałem nikomu przekazać tego projektu. Nie jestem na tym etapie z BRZRKR. Muszę przeczytać scenariusz. Jednak ciekawi mnie także współpraca z kimś innym i co taka osoba mogłaby wnieść do tego projektu.

BRZRKR - jak wygląda krwawy i brutalny komiks?

Poniżej znajdziecie plansze promocyjne do BRZRKR #3.

BRZRKR #3 - materiały promocyjne

BRZRKR - anime Netflixa. Ile sezonów?

Mattson Tomlin powiedział, że Keanu Reeves daje feedback na temat różnych komiksowych aspektów, które powinny być albo uwzględnione, albo pominięte w live-action. Filmowiec powiedział też, że na projekt miały wpływ nie tylko poprzednie produkcje aktora, ale także takie tytuły jak The Fountain i Tree of Life. Potwierdzono też, że anime BRZRKR na Netflixie otrzyma 2. sezony i wyprodukuje je Production IG, znane z Ghost in the Shell.