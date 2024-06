Kelly Clarkson broni Avengers: Endgame: "Nie wszystko musi być Skazanymi na Shawshank"

fot. Disney // Marvel Entertainment

Avengers: Endgame było hitem w box office i zdobyło uznanie zarówno krytyków, jak i widzów. Jednak w ostatnich latach wzmogła się krytyka pod adresem filmów superbohaterskich ogółem. Wiele osób mówi o zmęczeniu tym gatunkiem, przesyceniu rynku i spadku jakości. Rykoszetem dostało się także wspomnianej produkcji. Kelly Clarkson, znana piosenkarka, która obecnie prowadzi swój program na YouTubie, odniosła się do negatywnych recenzji Avengers: Endgame na Letterboxd. Zażarcie broni filmu Marvela.

Kelly Clarkson broni Avengers: Endgame

Clarkson skomentowała w swoim programie The Kelly Clarkson Show:

Skazanymi na Shawshank Kto dał temu filmowi złą recenzję?! Ach, to tylko te wielkie epickie widowisko Marvela. Jedno z tych wielkich epickich filmów superbohaterskich". Fani je kochają! Nie wszystko musi być

Recenzja nawiązała także do miażdżącej oceny produkcji superbohaterskich przez Martina Scorsese. Legendarny filmowiec stwierdził, że filmy Marvela to nie kino i porównał je do parków rozrywki. Clarkson skomentowała:

Nie ma nic złego w przejażdżkach w parkach rozrywki. Ludzie kochają parki rozrywki!

Następnie Clarkson odniosła się do fragmentu, w którym skrytykowano fakt, że Natasha Romanoff w jednej ze scen jadła kanapkę z masłem orzechowym, mimo gigantycznego budżetu filmu. Piosenkarka przypomniała, że działy się wtedy zgoła ważniejsze rzeczy:

Wszyscy odeszli! Kogo obchodzi, co wtedy jadła?! Miała zajadać się sushi, kiedy wszyscy jej przyjaciele zniknęli? No nie wiem!

Podsumowała:

Zakończenie Endgame było kozackie! Wszyscy wrócili! Doktor Strange był niesamowity. [...] To był świetny film. Uwielbiam go.

