Kevin Spacey zagra Diabła w The Contract. Co wiadomo o filmie?

fot. materiały prasowe

The Contract to nowy film włoskiego reżysera Massimo Paolucciego, do którego zdjęcia niedawno zakończyły się w Rzymie. Historia inspirowana będzie Harrym Angelem Alana Parkera i Adwokatem diabła w reżyserii Taylora Hackforda. W jednej z głównej ról wystąpi Kevin Spacey, a teraz ujawniono, że zagra postać znaną jako Diabeł.

The Contract - Kevin Spacey zagra Diabła

Kevin Spacey przybył do Rzymu w grudniu, aby rozpocząć zdjęcia do filmu. Jego rola ma przypominać bohatera granego przez Ala Pacino w Adwokacie diabła, czy Roberta De Niro w Harrym Angelu. Producenci Massimiliano Caroletti i Sandro Lazzarini przyznali, że przez osiem miesięcy przekonywali Spacey’ego do przyjęcia roli.

W obsadzie The Contract znaleźli się również Eric Roberts i Vincent Spano. Za produkcję filmu odpowiada włoska firma TM Entertainment.

Data premiery The Contract nie jest jeszcze znana.