Kids See Ghosts - zobacz zwiastun animacji. Kanye West i Kid Cudi w rolach głównych

Kids See Ghosts był projektem duetu amerykańskich gwiazdorów rapu - Kanye Westa i Kid Cudiego. W 2018 roku mówiono o całej serii krążków spod tego szyldu, lecz póki co stanęło na jednej płycie. Teraz, bez żadnych wcześniejszych zapowiedzi, nagle okazało się, że w planach jest pewien projekt towarzyszący współpracy. Kid Cudi wrzucił na swój profil na Twitterze dwuminutowy zwiastun animacji Kids See Ghosts, za którą odpowiada Takashi Murakami. Jej bohaterami są... Kanye Bear i Kid Fox.

O formacie animacji czy dacie premiery nic nie wiadomo. Sugeruje się produkcję rozpisaną na epizody. West i Cudi podkładają, rzecz jasna, głosy głównym bohaterom. Kanye Bear od dawna jest maskotką Westa - pojawił się już na okładce jednego z albumów.

Poniżej zobaczycie wideo zapowiadające animację: