Kiedy Hulk będzie mógł otrzymać solowy film? Fan MCU na tropie dowodów

W 2021 roku pojawiły się plotki, że Marvel pracuje nad adaptacją serii World War Hulk, a serial Mecenas She-Hulk miałby służyć za prolog do filmowej historii. Nic takiego nie zostało jednak ujęte w planach MCU na najbliższe lata (chociaż są jeszcze wolny sloty), ale też wątpliwości budziła kwestia dostępności do praw.

Incredible Hulk z 2008 roku powstał we współpracy z Universal Pictures, która zajęła się również dystrybucją filmu. Mimo że Marvel Studios odzyskało prawa do postaci Hulka, Universal nadal posiada moc prawną, pozwalającą wytwórni rozprowadzać filmy z Zielonym Gigantem i tym samym czerpać z tego działania zyski. To oznacza, że Hulk mógł pojawiać się w innych projektach, jednak nie było mowy o tworzeniu solowej produkcji. Teraz jeden z fanów wpadł na trop wskazujący, że być może w czerwcu 2023 roku będzie to już możliwe.

Swoje śledztwo opublikował na portalu Reddit. Dotarł do dwóch dokumentów prawnych dotyczących dystrybucji filmu o Hulku z 2008 roku. Fan Marvela przekopał się przez stare dokumenty amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i znalazł jeden złożony przez Marvela w grudniu 2006 roku, który stwierdzał, że "Universal Studios zgodziło się na dystrybucję filmu Marvela The Incredible Hulk i sequeli na zasadniczo takich samych warunkach, jak te, na których Paramount zgodził się na dystrybucję innych filmów finansowanych i produkowanych w ramach instrumentu filmowego." Fan odkrył to, co wydaje się być oryginalnymi warunkami pomiędzy Marvelem a Paramountem z sierpnia 2005 roku, które stwierdzają, że "Paramount będzie miał prawo do korzystania ze swoich praw do dystrybucji w odniesieniu do każdego obrazu przez początkowy okres 15 lat rozpoczynający się od pierwszego pokazu kinowego takiego obrazu." Ten 15-letni okres, choć najwyraźniej nie został określony w żadnych publicznych dokumentach dotyczących studia Universal, oznaczałby, że prawa filmowe do postaci powróciłyby do Marvela w czerwcu 2023 roku - 15 lat po tym, jak The Incredible Hulk zadebiutował w kinach.

Fan zaznacza, że to wciąż gdybanie, ale wyciągnięte wnioski na bazie zdobytych dokumentów wskazują możliwe rozwiązanie, które może okazać się prawdą. Już niebawem zadebiutuje serial o She-Hulk, być może w finałowych odcinkach zostanie zapowiedziane coś, co wskaże nam na solowy film o Hulku.