Kiedy premiera 3. sezonu Tego lata stałam się piękna? Jest przybliżony termin

fot. Prime Video

Reklama

Serial Tego lata stałam się piękna skupia się na miłosnym trójkącie między jedną dziewczyną a dwoma braćmi. To opowieść o pierwszej miłości, pierwszym złamanym sercu i magii tego jednego idealnego lata.

Produkcja od Amazon Prime Video liczy dwa sezony. Twórczyni Jenny Han podczas wtorkowej prezentacji Amazona ogłosiła, że 3. seria zadebiutuje latem 2025 roku. Nie podano szczegółów fabuły, ale ujawniono, że będzie składać się z 11 odcinków. Przypomnijmy, że pierwszy sezon liczył 8 epizodów, a drugi tylko 7.

Obecnie trwają prace nad trzecim sezonem Tego lata stałam się piękna. Podczas prezentacji Gavin Casalegno, który wciela się w jednego z głównych bohaterów powiedział, że jest bardzo podekscytowany dalszymi losami postaci, a zwłaszcza Jeremiah i Belly. Z kolei Christopher Briney (serialowy Conrad) wyjawił, że wszyscy są ze sobą blisko i trudno mu uwierzyć, że to już trzeci rok wspólnej pracy. Dodał, że tęsknił za obsadą i dobrze jest wrócić do tego, gdzie to się wszystko zaczęło.

fot. Prime Video

Tego lata stałam się piękna - dwa sezony są dostępne na Prime Video.