Kiedy premiera Jumanji 3? W końcu jest oficjalna data!

Źródło: materiały prasowe

Premiera Jumanji 3 została ustalona na 11 grudnia 2026 roku. Od razu na ten okres zarezerwowano kina IMAX. Miesiąc premiery nie jest zaskoczeniem, ponieważ w tym samym okresie startowały poprzednie części, które były wielkimi hitami komercyjnymi.

Jumanji 3 – co wiemy?

Potwierdzono, że w obsadzie powrócą Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart i Jack Black. Za kamerą stanie reżyser poprzednich dwóch części, Jake Kasdan.

Na ten moment szczegóły fabularne nie są znane. Te jednak sugerowało zakończenie drugiej części, w której stworzenia z gry pojawiły się w rzeczywistym świecie, więc prawdopodobnie tym razem historia, podobnie jak w pierwszej części z lat 90., będzie rozgrywać się współcześnie. Przypomnijmy, że w 2023 roku Kevin Hart w rozmowie z Variety zapowiadał, że ma być to finałowa część serii. Wówczas twierdził, że muszą zrobić coś wielkiego, by zakończyć to z przytupem.

Przypomnijmy, że Jumanji: Przygoda w dżungli w 2017 roku zebrało 960 mln dolarów, a Jumanji: Następny poziom w 2019 roku miało na koncie ponad 800 mln dolarów. Jest to jedna z najpopularniejszych franczyz Sony Pictures.