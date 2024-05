Kiedy zwiastun Venoma 3? Jest potencjalny termin

Sony Pictures

Reklama

BBFC (British Board of Film Classification), czyli organizacja nadające kategorie wiekowej między innymi zwiastunom filmowym dopuszczanym do emisji w kinach, sklasyfikowała Venoma 3. Trailer dostał kategorię wiekową "od lat 15" i ma trwać 2 minuty i 27 sekund. Jako że brytyjskie "od lat 15" jest odpowiednikiem amerykańskiej kategorii wiekowej R (od lat 17), może być to wskazówka, że taką dostanie też sam film. Poprzednie dwie części były dozwolone od lat 13.

fot. Sony Pictures

Venom 3 - kiedy zwiastun w sieci?

Jak donosi dziennikarz comicbookmovie.com oraz niezawodny spec od trailerów @Cryptic4KQual, zwiastun został przygotowany do emisji w kinach przed widowiskiem Bad Boys: Ride or Die. Premiera tego akcyjniaka już 7 czerwca, więc trailer ma pojawić się kilka dni wcześniej, czyli w nadchodzących dniach.

Szczegóły fabuły Venoma 3 nie są znane poza tym, że ma być to ostatnia część. Kelly Marcel debiutuje tym filmem jako reżyserka, która opiera się na swoim scenariuszu. Jest też współautorką historii razem z Tomem Hardym, który ponownie gra główną rolę.