Kiefer Sutherland wystąpi w Polsce! Serialowy Jack Bauer zaśpiewa w Krakowie

fot. Kiefer Sutherland // Live Nation Polska

Kiefer Sutherland jest aktorem znanym przede wszystkim z ikonicznej roli Jacka Bauera w niezwykle popularnym telewizyjnym serialu akcji 24 godziny. W 2002 roku zdobył nawet za nią Złotego Globa dla najlepszego aktora w serialu dramatycznym, a w 2006 roku nagrodę Emmy w tej samej kategorii. W ostatnim czasie mogliśmy go oglądać w średnich serialach akcji Rabbit Hole oraz The Fugitive. Natomiast na uwagę zasługuje polityczny thriller Designated Survivor z 2016 roku, w którym zagrał głównego bohatera. Nie jest też tajemnicą, że jest synem słynnego aktora - Donalda Sutherlanda.

Kiefer Sutherland ma również talent muzyczny. Tworzy muzykę country i do tej pory nagrał 3 albumy - Down In A Hole, Reckless & Me i Bloor Street. Pierwszy z nich nawet znalazł się na 35. miejscu listy Billboard. Od kilku lat koncertuje nie tylko w USA, ale również w Europie. W końcu przyjedzie też do Polski w ramach trasy koncertowej.

Kiefer Sutherland wystąpi 26 lipca 2024 roku w Krakowie w klubie Kwadrat. Organizatorem wydarzenia jest Live Nation. Bilety można kupić w serwisie eBilet i Ticketmaster.

Poniżej możecie posłuchać utworu Bloor Street w wykonaniu Kiefera Sutherlanda.