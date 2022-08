Kill Bill - dlaczego Michelle Yeoh nie zagrała? Quentin Tarantino podał powód

fot. Miramax

Quentin Tarantino jest wielkim fanem Michelle Yeoh i nie raz otwarcie to mówił. Jednak okazuje się, że świadomie podjął decyzję o tym, by nie obsadzać ją w filmie Kill Bill. Tarantino wyjawił Yeoh swoje powody: nikt by nie uwierzył, że postać Umy Thurman może pokonać kogoś, kogo gra Michelle Yeoh. Dlatego ostatecznie ta współpraca nie doszła do skutku.

Michelle Yeoh o Tarantino

Aktorka w rozmowie wspomniała też, że dzięki wsparciu Quentina Tarantino powróciła do zawodu w 1996 roku. Wówczas leżała w szpitalu po wypadku na planie The Stunt Woman, który sprawił, że prawie została sparaliżowana. Poprosił o spotkanie i na miejscu pokazał jej odtworzenie jej największych popisów kaskaderskich w formie animowanej, którą przygotował. To zmobilizowało ją do tego, by walczyć i wrócić do zdrowia.

Fot. Marvel

Chociaż od lat krążyły plotki, że Tarantino bierze pod uwagę Kill Billa 3, ale na ten moment nic nie zostało ogłoszone, ani żadna decyzja nie zapadła. Na razie Quentin Tarantino wciąż obmyśla, jaki będzie jego kolejny projekt.