Killer Klowns From Outer Space: The Game z datą premiery. Kiedy zagramy w asymetryczny horror oparty na filmie z lat 80?

fot. Illfonic

Killer Klowns From Outer Space: The Game to nadchodząca gra na podstawie kultowego filmu z lat 80. Będzie to wieloosobowy, asymetryczny horror oferujący zabawę 3-na-7, w którym nie zabraknie charakterystycznego dla tej marki połączenia elementów grozy i humoru. Gracze wcielą się w tytułowych Morderczych Klaunów lub mieszkańców Crescent Cove starających się ujść z życiem.

Klauny będą miały do dyspozycji nieziemskie zdolności i wyjątkową broń, a ich zadaniem będzie polowanie na ludzi. Mieszkańcy Crescent Cove będą zaś przemierzać miasto, poszukiwać cennych łupów oraz niezbędnej do samoobrony broni, a wszystko po to, by przetrwać inwazję obcych.

Firma Illfonic zapowiedziała, że Killer Klowns From Outer Space: The Game zadebiutuje 4 czerwca tego roku na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S, a także zaoferuje pełen cross-play. Zamówienia przedpremierowe już wystartowały.