Kim jest ojciec Hana Solo? Komiks być może daje odpowiedź

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Do sprzedaży w USA trafił pierwszy zeszyt komiksu Han Solo & Chewbacca autorstwa Marca Guggenheima, z rysunkami Davida Messiny. W tym komiksie Han i Chewbacca razem z niesławnym Greedo wyruszyli na misję na Korelię. Mieli wykraść coś od rywala Jabby.

Kim jest ojciec Hana Solo?

Na rodzinnej Korelii Han idzie do baru i tam wpada na tajemniczego starcia. Razem wypili kilka drinków, a podczas rozmowy Han kilkakrotnie wspomina swojego ojca. Pracował on w stoczni budującej statki i miał na imię Ovan. Gdy starzec słyszy to imię twierdzi, że to on jest ojcem Hana.

Z uwagi na to, że scena ta jest cliffhangerem i kończy się tym komiks, nie mamy 100% potwierdzenia, że jest to ojciec Hana Solo. Pamiętamy swego czasu, jak w komiksie pojawiła się Sana Starros, która twierdziła, że jest żoną Hana Solo w okresie Oryginalnej Trylogii. Potem okazało się, że prawda była trochę inna.

Być może kolejne zeszyty komiksu dadzą jednoznacznie odpowiedź na pytanie, kim jest ojciec Hana Solo? Przekonamy się w nadchodzących miesiącach.

