Kim Kardashian zagra główną rolę w filmie. Chodzi o komedię Netfliksa

fot. materiały prasowe

Reklama

Według Deadline, wielu dystrybutorów kinowych oraz streamingowych rywalizowało o The Fifth Wheel, komedię z Kim Kardashian. Ostatecznie, po zaciętej licytacji, doszło do podpisania kontraktu z Netfliksem. Oto szczegóły na temat tego projektu.

The Fifth Wheel - co wiadomo o komedii z Kim Kardashian?

Kim Kardashian zagra tytułową rolę "piątego koła", a także będzie producentką filmu. Influencerka planuje wykorzystać swój status, aby wypromować komedię. Mogą jej w tym pomóc program The Kardashians oraz imponująca liczba obserwujących na Instagramie (364 mln).

Szczegóły fabularne oraz reszta obsady pozostają tajemnicą. Wiadomo jednak, że w głównych rolach pojawią się kobiety. Scenariusz został napisany przez duet kobiecy - Paulę Pell oraz Janine Brito.

Nabycie The Fifth Wheel przez Netfliksa jest jedną z pierwszych kluczowych sprzedaży po strajku aktorów, który został rozstrzygnięty w listopadzie.

Kardashian ostatnio wystąpiła w najnowszym sezonie American Horror Story. Wcieliła się w Siobhan Walsh, menadżerkę Anny Alcott (Emma Roberts). Jej rola była pozytywnym zaskoczeniem dla wielu fanów.