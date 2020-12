Kim Ki-duk nie żyje. Koreański twórca nagradzanych filmów miał 59 lat

materiały prasowe

Kim Ki-duk przebywał na Łotwie od 20 listopada br. Starał się tam zdobyć pozwolenie na pobyt oraz kupić dom w nadmorskim kurorcie.

Ten wybitny koreański reżyser to laureat Złotego Lwa w Wenecji za Pietę, zdobywca Srebrnego Niedźwiedzia za Samarytankę czy Un Certain Regarn w Cannes za Arirang; popularność przyniosły mu obrazy takie jak Wiosna, lato, jesień, zima... i wiosna (nagroda w Locarno), Pusty dom (nagroda w Wenecji) czy Wyspa. Jego ostatni film to zrealizowany w Kazachstanie Din z 2019 roku.

Twórca, nazywany jednym z największych współczesnych reżyserów, zmarł w wyniku powikłań związanych z COVID-19.