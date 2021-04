Właściciele nowojorskich kin tracą nadzieję: wciąż nie zwiększono limitu widzów w salach

fot. materiały prasowe

Premiera filmu Godzilla kontra Kong okazała się sukcesem i jak na ten moment produkcja zarobiła 285 milionów dolarów na całym świecie. Jak widać wiele osób bardzo chce wrócić do kin, jednak obostrzenia im to uniemożliwiają. W Nowym Jorku ciężko jest pomieścić ludzi, przez co zarobki właścicieli znacznie spadają.

Gubernator Andrew Cuomo wciąż nie zgodził się na zwiększenie limitu zajętych miejsc na salach kinowych. Joe Masher - dyrektor Bow Tie Cinemas i prezes National Association of Theatre Owners of New York (NATO) - ma nadzieje, że do 16 kwietnia (wtedy premierę będzie miał film Mortal Kombat) w końcu się to zmieni. Uważa, że kina powinny pomieścić co najmniej 50% osób. Do 4 lipca powinno być miejsce dla 75% widzów lub więcej, pod warunkiem, że będzie to bezpieczne. W przeciwnym przypadku, jak twierdzi, nie dadzą sobie rady.

Warto przypomnieć, że w najbliższym czasie swoją premierę będzie miał nie tylko film Mortal Kombat, ale także Cruella, Ciche miejsce 2 czy Czarna wdowa, co wiązałoby się z dużym dochodem dla branży filmowej. Kolejne obostrzenia przynosiłyby straty.

Joe Masher powiedział:

Dobijamy się do gubernatora każdego ranka, dzwoniąc lub wysyłając e-maile, próbując zwiększyć limit do przynajmniej 50% w całym stanie, biorąc pod uwagę fakt, że nie ma żadnych przypadków COVID w wyniku zarażeń w salach kinowych i że ludzie ewidentnie chcą oglądać nowe produkcje w kinach.

Masher dodał, że 5000 osób z branży, nie ma aktualnie pracy, ponieważ pracodawcy nie mogą sobie pozwolić na pełną ilość zatrudnionych. Dodał również, że według niego kolejne decyzje nie mają sensu, ponieważ w restauracjach limit miejsc wynosi 50%, a tam możliwość zachorowania jest większa niż w salach kinowych.

Nowy Jork jest jednym z dwóch największych rynków filmowych, bez niego zauważalna poprawa stanu branży jest niemożliwa. Warto wspomnieć, że końcem marca w Los Angeles zwiększono liczbę miejsc z 25% do 50%.