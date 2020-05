Kingdom Hearts - Disney+ planuje serial oparty na grze

fot. Square Enix

Kingdom Hearts jako serial? Tak nieoficjalnie twierdzą wiarygodni amerykańscy dziennikarze Skyler Shuler z DisInsider (bardzo często trafione źródło w tematach disneyowskich) oraz Jeremy Conrad z MCU Cosmic.

Według Shulera będzie to serial produkowany przez Disney+ i animowany komputerowo. Nie będzie to więc produkcja aktorska, jak niektórzy fani oczekiwali. Square Enix ma pracować przy projekcie i podobno mają użyć Unreal Engine do tworzenia animacji, ale Shuler tego nie potwierdza.

Głosami postaci będą aktorzy z gier, czyli m.in.: Jim Cummings, Bill Farmer i Tony Anselmo. W grach pojawiają się postacie z animacji Disneya oraz Pixara, a także z gier Square Enix jak Final Fantasy. Szczegóły fabuły serialu nie zostały ujawnione.

https://twitter.com/SkylerShuler/status/1265377359537909760

Na razie jest to plotka dopóki Disney oficjalnie nie ogłosi projektu. Być może jest za wcześnie i nie są jeszcze gotowi w okresie pandemii koronawirusa otwarcie powiedzieć, kiedy taki projekt może się pojawić, bo sytuacja jest zbyt nieprzewidywalna.