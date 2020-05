Secret Society of Second-Born Royals - zwiastun filmu Disney+. Królewna z supermocą

screen z YouTube

Secret Society of Second-Born Royals to oryginalny film Disney+, którego bohaterką jest Sam. Dziewczyna jest druga w kolejce do tronu księstwa Illyrii, cały czas żyjąc w cieniu swojej starszej siostry Eleanor. Matka wysyła niesforną Sam do szkoły z internatem, gdzie bohaterka poznaje czworo innych książąt, którzy są drudzy w kolejce do tronu w swoich rodach. Trafiają oni od skrzydła profesora Jamesa Morrowa, który udowadnia im, że bycie drugim wcale nie musi być złe, ponieważ w ten sposób odziedziczyli specjalny gen dający im supermoce. Tak nasi bohaterowie zostają wcieleni do tajnej grupy dbającej o bezpieczeństwo świata. Zadebiutował zwiastun filmu. Wideo jest dostępne poniżej.

W obsadzie znajdują się Peyton Elizabeth Lee, Ashley Liao, Noah Lomax, Elodie Yung, Niles Fitch, Olivia Deeble, Isabella Blake Thomas, Faly Rakotohavana i Skylar Astin. Reżyseruje Anna Mastro.

Secret Society of Second-Born Royals - premiera filmu na Disney+ 17 lipca.