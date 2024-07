KINO LETNIE X PRIME VIDEO już 16 lipca. Niedoceniany film z 2023 roku podbije serca widzów

foto. materiały prasowe

KINO LETNIE X PRIME VIDEO nie zwalnia tempa. 16 lipca o godzinie 21:30 w warszawskich Łazienkach Królewskich czeka widzów nie lada atrakcja, bo pokaz świetnego filmu Bracia ze stali z 2023 roku. Historia rodziny wrestlerów oparta na faktach to pokaz kina wybitnie dobrego, świetnie zagranego i poruszającego wielkie emocje. Coś, co przeszło niestety bez większego echa - zwłaszcza, że zostało pominięte w sezonie nagród (Zac Efron wybitna rola), a tak być nie powinno: brak promocji zaowocował mniejszym niż powinno być zainteresowaniem. Dlatego jest okazja nadrobić! Bezpłatny pokaz w ramach cyklu to coś, czego nie wolno przegapić przy tej pięknej pogodzie!

Nie mogłoby to się odbyć, gdyby nie sponsor tytularny, czyli platforma streamingowa Prime Video, która wie, jak dbać o wielbicieli najlepszej rozrywki. Popularne Grześki zapewnią, by seans odbył się nie tylko w miłej atmosferze. Poza tym, że są również sponsorem, dostarczają wafelki przybyłym widzom! Zapowiada się przesmacznie!

Bracia ze stali - o czym jest film?

Film skupia się na losach rodziny Von Erich, a przede wszystkim jej drodze do sukcesu, jaki osiągnęła w latach 60.

