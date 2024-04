Kit Harington ma dosyć grania pozytywnych bohaterów. Woli grać szalone postacie

fot. The Avenue

Reklama

Kit Harington nie chce więcej grać postaci w typie Jona Snowa. Niedawno aktor przyznał, że planowany przez HBO spin-off Gry o Tron poświęcony jego postaci jednak nie powstanie i został odłożony na półkę. Harington niedawno miał okazję wystąpić w filmie Blood for Dust, gdzie wcielił się w jednego ze złoczyńców. Aktor od dawna szukał właśnie takiej roli i w najnowszym wywiadzie przyznał, że znudziło mu się odgrywanie bohaterów i teraz bardziej zainteresowany jest wcieleniem się w popie***ne postacie.

Kit Harington woli grać rolę antagonistów

Harington odczuł, że pojawił się w nim sprzeciw wobec wcielania się w pozytywnych bohaterów:

Wygląda na to, że trochę polowałem na takie postaci. Jeśli spojrzę na role, które przyjąłem od czasu, gdy zagrałem Jona Snowa w Grze o Tron, muszę przyznać, że wydaje mi się, że pojawiał się we mnie pewien sprzeciw związany z graniem bohaterów. Nie interesują mnie już takie role, a jeśli już, to muszą być dość antybohaterskie.

Aktor dodał:

Moje serce kieruję się do ludzi udających bohaterów. Trudno je zagrać i sprawić, by były interesujące. Myślę, że dla aktora bardziej fascynujące jest wczuwanie się w osobę, która popełnia wiele błędów i ma w sobie wiele wad, aby dowiedzieć się, dlaczego ten człowiek robi takie rzeczy. Trudniej jest grać gościa, który robi wszystko, co właściwe i kieruje nim bycie dobrym. I myślę, że ludzie, którym się to udaje, którzy grają klasycznie bohaterskie role, są bardzo utalentowanymi aktorami. Ale w tej chwili bardziej interesujące wydaje mi się szukanie popier****nych bohaterów.

Blood for Dust – o czym jest?

Gus (Scoot McNairy), zdesperowany sprzedawca będący na skraju bankructwa, zwraca się do swojego starego przyjaciela Ricky'ego (Harington), który handluje nielegalną bronią i narkotykami. Wkrótce Gus przekonuje się, że wbrew znanemu aforyzmowi zbrodnia rzeczywiście popłaca - choć żąda w zamian równie wysokiej ceny. Ricky wprowadza mężczyznę w półświatek pełen striptizu, walizek wypełnionych gotówką i opuszczonych dróg.