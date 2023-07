Klara - gwiazdorska obsada serialu będącego adaptacją książki Izabeli Kuny

Player

Trwają prace na planie serialu Klara, który będzie adaptacją książki Izabeli Kuny o tym samym tytule. Powstająca pod szyldem Player Original i złożona z 8 odcinków produkcja, zapowiadana jako "słodko-gorzka komedia obyczajowa", ma zadebiutować w przyszłym roku. Już wcześniej wiedzieliśmy, że w główną rolę na ekranie wcieli się sama autorka powieści. Teraz jednak Player ujawnił gwiazdorską obsadę serii, pokazując także nowe materiały promocyjne.

I tak w opowieści mamy zobaczyć Katarzynę Warnke, Adama Woronowicza, Piotra Adamczyka, Eryka Kulma Jr. i Iwonę Bielską. W ramach gościnnych występów na ekranie pojawią się z kolei m.in. Monika Kwiatkowska, Andrzej Konopka, Marian Dziędziel, Janusz Chabior, Konrad Eleryk, Stefan Górski i Matthias Schlette. Tak prezentują się zdjęcia z produkcji:

Klara - zdjęcia z serialu

W oficjalnym opisie fabuły Klary czytamy:

Tytułowa Klara to dziewczyna, jakich wiele mijamy każdego dnia na ulicy, w sklepie czy na siłowni. Czterdzieste urodziny ma już za sobą. Podobnie jak małżeństwo i pewność, że po „i żyli długo, i szczęśliwie” jest ciąg dalszy, niekoniecznie z happy endem. Klara ma też toksyczną i wszystkowiedzącą matkę, nieobecnego ojca, kota reproduktora oraz… problemy jak wszyscy. Ma też wiarę. Naiwną wiarę w to, że i na nią czeka spełnienie marzeń. Od kilkunastu lat jej serce bije i wariuje dla Aleksa – niezbyt urodziwego prawnika, który ma jedną wadę – żonę! Serce jednak nie sługa… Na szczęście są jeszcze wspomagacze... I ten największy skarb – przyjaciele! Prawdziwi, sztuk dwie – Wronka i Wojtek. Idealna ekipa do umierania i odradzania się na nowo!

Twórcą serialu jest autor obu części komedii Teściowie, Marek Modzelewski. Za reżyserię odpowiada Łukasz Jaworski.