Knuckles - producent o serialu. Franczyza Sonic będzie wydarzeniem na poziomie Avengers

Knuckles to serialowy spin-off filmowej serii Sonic. Szybki jak błyskawica. Producent wykonawczy Toby Ascher w programie Paste rzucił nowe światło na produkcję, która będzie mieć premierę pod koniec kwietnia.

Byliśmy bardzo podekscytowani pomysłem rozwinięcia naszych postaci w telewizji, szczególnie dlatego, że platforma dała możliwość prawdziwego przeanalizowania postaci. Wiedzieliśmy, że wraz z pojawieniem się postaci Shadow w Sonic 3 i kilkoma większymi rzeczami, które chcemy zrobić, franczyza Sonic od strony filmowej będzie wydarzeniem na poziomie Avengers.

Dodał, że widzowie zobaczą wielkie, ekscytujące historie z wieloma różnymi bohaterami. Telewizyjna forma historii dała im czas, aby pogłębić drugoplanowe postaci oraz zbudować je w fajny sposób. Następnie przyznał, że humor z drugiej części filmu odegrał dużą rolę w przeniesieniu Sonica do serialu Knuckles.

Pomyśleliśmy, że moglibyśmy przełożyć to na serial. Myślę, że to zdecydowanie najzabawniejsza wersja, jaką do tej pory mieliśmy w którymkolwiek z filmów o Sonicu. Całość przypomina dziwną komedię, częściowo ze względu na Adama Pally’ego i to, co wnosi Idris w naprawdę świetny sposób.

Mowa tu o Idrisie Elbie, który podkłada głos Knucklesowi. Na koniec Ascher dodał, że podoba mu się pomysł liniowego przejścia między grą, a filmami i serialem, który określił jako super easter egg.

Wszystkie sześć odcinków Knuckles pojawi się 26 kwietnia na Paramount + w USA i Kanadzie, a następnego dnia w pozostałych terytoriach, gdzie dostępna jest ta platforma streamingowa. Akcja serialu rozgrywa się między Sonic: Szybki jak błyskawica 2 a trzecią częścią, która zadebiutuje w kinach 20 grudnia 2024 roku.