Kogo naprawdę gra Aubrey Plaza w serialu To zawsze Agatha? Fani mają "oszaleć"

fot. Disney+

Reklama

Aubrey Plaza w nadchodzącym serialu MCU To zawsze Agatha wcieli się w postać Rio Vidal. Fani komiksów wiedzą, że taka postać w nich nie istniała. To od razu pobudziło spekulacje, a fani zaczęli snuć teorie na temat prawdziwej tożsamości tej postaci. Wśród wymienianych przewidywań znalazły się takie osobistości, jak Enchantress, Morgan le Fay, Lady Death. Wedle spekulacji Aubrey Plaza mogłaby się też wcielić w damską wersję Nicholasa Scratcha lub Mefisto.

Aktorka swoją nową wypowiedzią nie tylko nie pogrzebała tych teorii, ale pewnie je wzmogła.

Jestem bardzo szczęśliwa, że pozwolili mi grać tę postać. Nie mogę tego zdradzić, ale jej prawdziwa tożsamość jest naprawdę niesamowita. Uważam, że fani w szczególności oszaleją.

To zawsze Agatha

To zawsze Agatha - obsada, fabuła, data premiery

Niesławna Agatha Harkness po tym, jak tajemniczy nastolatek pomógł jej wyrwać się z zaklęcia Wandy, odnajduje się w rzeczywistości bez mocy. Jej zainteresowanie osobą towarzysza wzrosło, gdy błaga on ją, by zabrała go do legendarnej drogi czarownic. Podczas podróży tą mityczną drogą dana osoba staje przed różnymi próbami i jeśli je przeżyje, dostaje to, czego jej brakuje. Agatha i jej tajemniczy kompan tworzą dziwaczny sabat czarownic i wyruszają na wyprawę.

W obsadzie znaleźli się Kathryn Hahn, Aubrey Plaza, Joe Locke, Patti LuPone, Sasheer Zamata, Ali Ahn oraz Debra Jo Rupp.

To zawsze Agatha – premierę wyznaczono na 18 września 2024 roku na Disney+.

Zobacz także:

Co trzeba wiedzieć przed To zawsze Agatha?