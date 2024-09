Pierwsze reakcje na To zawsze Agatha. Nikt nie chciał, każdy potrzebował

fot. Marvel

Reklama

To zawsze Agatha to najnowsza produkcja Marvel Studios, która zadebiutuje na Disney+ 19 września 2024 roku. Jest to spin-off i swoista kontynuacja wątków rozpoczętych przez WandaVision. W roli głównej powraca Kathryn Hahn, której w pokręconej misji pomoże gwiazdorska obsada z Aubrey Plazą i Joe Lockiem na czele.

Wielu fanów Marvela uznawało sam pomysł stworzenia spin-offu o Agacie Harkness za głupi i absurdalny. To niszowa postać, która spełniła swoją rolę przy jednej produkcji, ale nie powinno się rozciągać jej czasu ekranowego. Okazuje się, że osoby te mogły być w wielkim błędzie, ponieważ w sieci pojawiają się pierwsze reakcje na To zawsze Agatha. Nie obyło się bez zgrzytów, ale jest lepiej niż ktokolwiek się spodziewał! To świetna mieszanina horroru, zabaw konwencją i innych gatunków, pośród której lśni Kathryn Hahn.

W sieci pojawił się też nowy plakat produkcji, który możecie obejrzeć poniżej:

To zawsze Agatha

To zawsze Agatha - pierwsze reakcje

Dawid Muszyński, naEKRANIE:

To zawsze Agatha od Marvela to serial drogi, który potrzebuje sporo czasu by nas w ową przygodę wciągnąć. Aubrey Plaza kradnie show Kathryn Hahn.

Sophio Soto:

Jeśli była kiedykolwiek postać, która zasługiwała na własny serial, to była to Agatha Harkness. Kathryn Hahn jest lepsza niż kiedykolwiek i rozkwita, gdy pojawia się w scenie. Joe Locke kradnie natomiast wszystkie z nich i bez wątpienia zostanie nowym ulubieńcem fanów.

Ryan Cortero:

Pierwsze cztery odcinki To zawsze Agatha to solidna kontynuacja WandaVision, która zachowuje przy tym swoją własną tożsamość. Piosenki są świetne, dynamika Kathryn Hahn i Aubrey Plazy elektryzująca. Debra Jo Rupp odpowiada za dużo śmiechu, ale jest to przy tym najstraszniejszy projekt Marvela do tej pory. Powracają też cotygodniowe teorie!

Rob Keyes:

Obejrzałem pierwsze cztery odcinki To zawsze Agatha. Jest okej. Po rozrywkowym początku zwalnia. Nie bierze siebie ani swoich postaci na poważnie i widownia też nie powinna. Tajemnicza postać Joe'a Locke'a jest jedyną, którą da się polubić, ale musi być marketingowym haczykiem Marvela zamiast zostać rozwiniętym.

Daniel Baptista:

To zawsze Agatha to perfekcyjny serial na okres Halloween, który jest pełny wiedźmiej energii. Kathryn Hahn jest bardziej ikoniczna niż kiedykolwiek. Dostarcza przebiegły i urzekający występ. Joe Locke kradnie sceny. To najbardziej rozrywkowy serial tego roku.

Michael Petterson:

To zawsze Agatha jest absolutnie szalona na najlepsze sposoby. Kathryn Hahn jest aktorską siłą natury na ekranie. Reszta obsady również jest świetna, a Joe Locke jest prawdziwym klejnotem. Barwny, dziwaczny i wspaniały.