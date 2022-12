Death Stranding 2 i coś jeszcze. Kojima potwierdza prace nad tajemniczą grą

fot. Kojima Productions

Kojima Productions obchodzi swoje kolejne urodziny. Z tej okazji założyciel studia opublikował okolicznościowy film na platformie YouTube, w którym opowiada o planach na najbliższy i ten bardziej odległy czas. Kojima kilka słów poświęca Death Stranding 2, grze oficjalnie którą ujawniono podczas gali The Game Awards, ale o której istnieniu wiedzieliśmy już od dłuższego czasu.

To jednak nie wszystko, co Kojima ma do przekazania swoim fanom. W materiale pojawia się również wzmianka, która zarazem jest potwierdzeniem, że studio w całości nie poświęca się jedynie kolejnej odsłonie przygód Sama Bridgesa, ale także pracuje nad nowym, niezapowiedzianym jeszcze tytułem oraz kilkoma projektami wizualnymi.

Być może tą grą jest horror Overdose, z którego w ubiegłym miesiącu wyciekł materiał wideo. Wielu graczy ma nadzieję, że to właśnie ten projekt jest kolejnym dziełem studia. Liczą, że będzie to coś w rodzaju P.T, które nie dostało zielonego światła od Konami i wylądowało w koszu na śmieci.

Na szczegóły musimy poczekać. Hideo Kojima zapowiedział, że więcej na ten temat będzie mógł powiedzieć w przyszłym roku.