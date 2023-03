Cocaine Shark - niskobudżetowa parodia Kokainowego Misia. Zobaczcie zwiastun; kuriozalny rekin szaleje

Źródło: Wild Eye Releasing

Najpierw był Kokainowy miś. Później Studio Asylum zapowiedziało Attack of the Meth Gator, czyli niskobudżetowy film o aligatorze po narkotykach. A teraz przyszedł czas na Kokainowego Rekina.

Wild Eye Releasing opublikowało pierwszy zwiastun do Cocaine Shark, parodii Kokainowego Misia od Elizabeth Banks. Jak można się domyśleć po tytule, tytułowy rekin spożyje kokainę i zacznie siać spustoszenie wśród niczego niepodejrzewających żeglarzy. Wideo i szczegóły możecie zobaczyć poniżej.

Aligator po amfetaminie nadciąga. Studio Asylum odpowiada na Kokainowego Misia

Cocaine Shark - niskobudżetowa parodia Kokainowego Misia

W filmie została wykorzystana animacja poklatkowa zamiast tradycyjnych efektów wizualnych, by obniżyć koszty. Za produkcję są odpowiedzialne te same osoby, które stworzyły niskobudżetowy hit The VelociPastor o pastorze, który zamienił się w dinozaura. Co ciekawe, horror odniósł taki sukces, że powstanie 2. część, w której główni bohaterowie będą musieli rozwiązać zagadkę morderstw.

VelociPastor 2 - zwiastun horroru. Pastor-dinozaur, prostytutka-prawniczka, ogień i magia kina klasy B!

Zobacz także:

Najlepsze horrory studia Blumhouse wg Rotten Tomatoes: