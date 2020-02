Kolej na miłość - film nie mógł lepiej trafić z patronatem. Logo PKP na plakacie

Kolej na miłość opowie historię Mikołaja (Marcin Franc), który wskakuje do pociągu za kobietą, którą spróbuje przekonać, że są dla siebie stworzeni. Niestety, nie ma ze sobą biletu, co jest rzeczą świętą dla konduktora Nowaka (Jacek Kalucki), który zrobi wszystko, aby osoby nielegalnie podróżujące, poniosły konsekwencje. Mikołaj znajduje sposób, jak uniknąć zamieszania i przebiera się za konduktora. Z pomocą uroczej Edyty (Marta Sutor), próbuje opanować chaos wywołany awaryjnym zatrzymaniem pociągu w szczerym polu. W międzyczasie, część pasażerów zostaje obrabowana. Mikołaj i Edyta wspólnie spróbują rozwiązać tajemnicę, co doprowadzi do rozbudzenia więzi między nimi.

W sieci zadebiutował plakat filmu, na którym zobaczyć możemy patronatów medialnych. Doszło tutaj do zabawnej sytuacji, ponieważ Polskie Koleje Państwowe (PKP), sprytnie postanowiły wykorzystać tytuł filmu i podpiąć się pod promocję. Za kamerą romansu stanął Miguel J. Velez. Premiera w 2020 roku. Zobaczcie plakat:

