Koło czasu - powstanie film animowany o Białej Wieży. O kim opowie?

fot. Prime Video

Koło czasu to aktorski serial od Amazon Prime Video, który powstał na podstawie serii powieści Roberta Jordana. Ogłoszono, że świat serialu rozszerzy się o pełnometrażowy film animowany pt. The White Tower, za którego produkcję odpowiada studio iwot productions we współpracy ze Squeeze Studios.

Fabuła animacji zostanie osadzona w czasie przed wydarzeniami opisanymi w serialu Koło czasu. Będzie to przygodowy film akcji o młodej dziewczynie ze specjalnym darem, której życie zmienia się na zawsze, gdy zło odwiedza jej odległą górską wioskę. Będąc sama w niebezpiecznym świecie musi udać się do Białej Wieży, aby nauczyć się używać swoich mocy, aby ocalić rodzinę i przyjaciół.

Poniżej możecie zobaczyć, jak wygląda wspomniana Biała Wieża w serialu od Prime Video.

fot. Amazon Prime Video

Scenarzystą animacji, która będzie oryginalną historią osadzoną w uniwersum Jordana, jest Zack Stentz, który znany jest z takich produkcji jak Park Jurajski: Obóz Kredowy oraz X-Men: Pierwsza klasa.

Od zawsze byłem fanem świata stworzonego przez Roberta Jordana, a zwłaszcza Białej Wieży, która służy jako stolica tajemniczego zakonu kobiet Aes Sedai, rezydencja, szkoła i twierdza. Zaoferowanie mi możliwości napisania nowej historii, której akcja toczy się w kultowym miejscu, które od razu będzie znane fanom Jordana na całym świecie, było spełnieniem marzeń.

Producentami animacji będą Rick Selvage i Larry Mondragon, którzy też pełnili funkcję producentów wykonawczych w serialowej adaptacji Koła czasu.

Dyrektor generalny Squeeze Studios, Denis Doré, nie krył entuzjazmu.

Możliwość wprowadzenia unikalnego stylu wizualnego do rozległego immersyjnego świata Koła czasu jest zgodna z misją naszej firmy i pasją dostarczania wysokiej jakości animacji, która bawi i angażuje odbiorców ze wszystkich grup demograficznych. Nasz zespół jest bardzo zmotywowany, aby ożywić ten niesamowity projekt!

Z kolei Rick Selvage dodał, że animacja daje możliwość poszerzenia uniwersum Koła czasu, które jest skierowane do młodych dorosłych odbiorców. Film ma być wierny temu światu, który od lat jest ceniony przez jego fanów.

The White Tower to pełna akcji przygoda z transcendentnym przesłaniem o wzmocnieniu pozycji kobiet, które zainspiruje nowe pokolenie obdarzonych wyobraźnią młodych kobiet.

Przypomnijmy, że na początku września będzie mieć premierę 2. sezon aktorskiego serialu Koło czasu na Amazon Prime Video.

