Śmierć komedii to jednak nie wina skrajnej lewicy. Jerry Seinfeld przeprasza za swoje słowa

Jerry Seinfeld to aktor i komik, który w kwietniu tego roku podzielił się słowami, które wywołały sporo kontrowersji w mediach. Powiedział:

Zdrówko Kiedyś było tak, że wracałeś do domu po pracy i włączałeś sobie, M*A*S*H, Mary Tyler Moore albo All In the Family. Gdzie to wszystko jest teraz? To wynik działań skrajnej lewicy, poprawności politycznej i ludzi bojących się urazić kogokolwiek. Teraz jak piszesz scenariusz, to przechodzi on przez pięć różnych rąk, komitetów, grup. "A oto nasze spostrzeżenia na temat tego dowcipu." To koniec komedii.

Jerry Seinfeld przeprasza za swoje słowa

Seinfeld podczas podcastu Breaking Bead with Tom Papa wyraził skruchę za tamte słowa i zmienił zdanie:

Zrobiłem wywiad z The New Yorker, w którym powiedziałem, że skrajna lewica zdusiła komedię. Powiedziałem to, ale to nieprawda. To nie jest prawda. Druga rzecz, za którą chciałbym przeprosić - ludziom się wydaje, że tak powiedziałem, więc wychodzi na to samo. Powiedziałem, żeby nie robić występów na uczelniach, bo dzieciaki są teraz zbyt poprawne politycznie. Nigdy tego nie powiedziałem. Ciągle występuje przed dzieciakami i nie mam z tym problemu.