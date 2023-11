Aquaman 2 - zdjęcia z komiksowego prequela. Nie zabrakło członków Ligi Sprawiedliwości

Fot. Materiały prasowe

Aquaman i Zaginione Królestwo jest ostatnią produkcją DCEU. Z tej okazji pojawił się komiksowy prequel, poprzedzający wydarzenia tego filmu - Aquaman and the Lost Kingdom Special #1. Niektórzy fani mogą być zaskoczeni obecnością niektórych członków Ligi Sprawiedliwości. Do głównego bohatera dołączają Wonder Woman i Flash.

Aquaman - komiks z udziałem Wonder Woman i Flasha

Aquaman and the Lost Kingdom Special #1 - komiks

W historii DC Comics, Aquaman walczy z Wonder Woman, mówiąc jako narrator, że jego przynależność do Ligi Sprawiedliwości jest "dziwna", ponieważ "jest kimś w rodzaju samotnego wilka".

Do walki dołącza Flash, który pospiesza z wyjaśnieniem, kto jest przeciwnikiem bohaterów. Mają to być bandyci, którzy ukradli plany czegoś zwanego "metabombą".

Aquaman ochotniczo zabiera "zepsutą i niestabilną" broń do rzeki Hudson. Swój gest wyjaśnia w następujący sposób: "Kiedy jesteś superbohaterem mieszańcem, który dzieli swój czas pomiędzy morze i powierzchnię... Przyzwyczajasz się do skakania na głęboką wodę".

Po walce Flash i Wonder Woman dowiadują się, że Aquaman się żeni, na co Diana odpowiada, że "najwyższy czas". Tymczasem postać wypełza z oceanu na brzeg, mówiąc: "Aquaman cię zabił, Scylla...".

Aquaman i Zaginione Królestwo zadebiutuje w kinach 22 grudnia 2023 roku.