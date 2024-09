Komiksowy gigant w ogniu krytyki. Artystka skarży się na słabe wynagrodzenie

fot. materiały prasowe

Jen Batel to artystka, która została odkryta przez Marvel Comics, gdy publikowała swoje prace na mediach społecznościowych. Współpracowała z komiksowym gigantem i stworzyła dla niego wiele fantastycznych okładek. Szczególnie była znana ze stworzenia okładek do serii She-Hulk od Rainbow Rowella, ale też ona była odpowiedzialna za redesign kostiumu Kapitan Marvel z zeszłego roku. Artystka współtworzyła też Blackbird, a w 2019 i 2022 roku zdobyła prestiżowe nagrody Eisnera za swoje okładki.

Artystka przez cztery lata współpracowała z Marvel Comics, ale ich drogi niedawno się rozeszły. Twórczyni okładek postanowiła skomentować sytuację w mediach społecznościowych i wyjaśnić powody swojej decyzji. Marvelowi znowu się oberwało.

Artystka skarży się na słabe wynagrodzenie

Poszło, rzecz jasna, o pieniądze.

Ilekroć - a robiłam to tylko parę razy - pytałam o choćby małą podwyżkę w ciągu ostatnich czterech lat, to odpowiedź brzmiała: "nie." Co ty byś zrobił, gdyby Twój pracodawca przez niemal pół dekady nie dał ci nawet skromnej podwyżki?

Bartel opowiedziała również o trudnej i przygnębiającej sytuacji w branży. Nie jest jedyną artystką, która została tak potraktowana. Większość z nich nie dostaje żadnego wynagrodzenia za tworzenie takich okładek, niezależnie od ilości sprzedanych egzemplarzy. W dodatku nie mają żadnych praw do swojej twórczości, bo te są przekazywane Marvel Comics wraz z podjęciem się pracy. Protest byłby teoretycznie możliwy, ale jest o tyle trudny, że sytuacja artystów jest słaba. Wielu z nich boi się publicznie wypowiadać w negatywny sposób o swoich doświadczeniach, ponieważ mogą trafić na "czarną listę".