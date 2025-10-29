Reklama
Znani superbohaterowie w mrocznej odsłonie. Szpony, zęby i rogi to dopiero początek

Knull dostał swoją pierwszą solową serię w historii. Pierwszy numer trafi do sprzedaży w styczniu 2026 roku. Zanim jednak fani dostaną go w swoje ręce, Marvel postanowił zrobić im niespodziankę.
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  marvel 
Knull komiksy
Spider-Man Knull Fot. Marvel
Z okazji wielkiego powrotu Króla w Czerni, Marvel zlecił swoim czołowym artystom stworzenie specjalnych wariantów okładek o nazwie Knullified. Każda z nich przedstawia znanego superbohatera po mrocznej transformacji, zainspirowanej Królem Symbiontów. Wśród nich jest Doktor Strange ze szponami, pokazująca zęby Spider-Gwen, Miles Morales z rogami i mieczem w dłoni czy Thor z szaleństwem w oczach. A to dopiero początek – rysownicy naprawdę popuścili wodze wyobraźni. 

Możecie przyjrzeć się okładkom Knullified w poniższej galerii. Przy każdy wariancie jest tytuł i numer komiksu Marvela, z którego pochodzi. Koniecznie dajcie znać, która podoba się Wam najbardziej. 

ALL-NEW SPIDER-GWEN: THE GHOST-SPIDER #5

ALL-NEW SPIDER-GWEN: THE GHOST-SPIDER #5
Fot. Marvel
Knull przeszedł daleką drogę. Superbohater zadebiutował podczas pierwszy w komiksie Thor: God of Thunder #6 z 2013 roku. Szczególną popularność przyniósł mu jednak crossover King in Black z 2020 roku, w której cała plejada superbohaterów Marvela musiała połączyć siły, by pokonać jego armię symbiontów przed podbojem Ziemi. Teraz zaś dostanie swoją pierwszą solową serię. Najpierw czeka na niego odzyskanie tronu z rąk Heli, która stała się Królową w Czerni. A potem, kto wie? Może znów spróbuje podbić naszą planetę. 

Na temat: Venom ma nowego gospodarza. Nadchodzi wielkie starcie z Knullem

Źródło: Marvel

