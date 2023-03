Return to Silent Hill - ujawniono obsadę i fabułę. Niedługo ruszą zdjęcia

fot. youtube.com

W 2022 roku ogłoszono, że powstanie produkcja osadzona w uniwersum kultowego horroru. Film Return to Silent Hill zostanie nakręcony na podstawie drugiej i najpopularniejszej gry ze znanej serii gier wideo firmy Konami. Za kamerą zasiądzie Christophe Gans, twórca oryginalnego horroru Silent Hill z 2006 roku. Gans współpracował z Sandrą Vo-Anh oraz Williamem Josefem Schneiderem nad scenariuszem. Natomiast główne role zgarnęli Jeremy Irvine oraz Hannah Emily Anderson.

Return to Silent Hill - fabuła

Film opowie o Jamesie (Irvine), człowieku załamanym po rozstaniu z jedyną prawdziwą miłością (Anderson). Kiedy tajemniczy list wzywa go z powrotem do Silent Hill w poszukiwaniu partnerki, znajduje niegdyś rozpoznawalne miasto, które zostało przekształcone przez nieznane zło. Gdy James schodzi coraz głębiej w ciemność, napotyka przerażające postacie. Zarówno znajome, jak i nowe twarze negatywnie wpływają na jego psychikę. Zaczyna kwestionować własne zdrowie psychiczne, próbując zrozumieć rzeczywistość i utrzymać się wystarczająco długo, by ocalić utraconą miłość.

Zdjęcia do projektu rozpoczną się w kwietniu 2023. Produkcja kręcona będzie w Niemczech i Wschodniej Europie.