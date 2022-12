Silent Hill: The Short Message tylko dla PS5? Nowe informacje dotyczące gry

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Konami

Konami od pewnego czasu pracuje nad kilkoma projektami związanymi z marką Silent Hill. Jednym z nich jest Silent Hill: The Short Message, tajemnicza produkcja o której wiadomo bardzo niewiele. Tytuł pojawił się w przestrzeni publicznej za sprawą Game Rating and Administration Committee of Korea, który przyznał grze kategorię wiekową. Tym razem inny z odpowiedników PEGI podał platformy docelowe.

Według The Taiwan Digital Game Rating Committee gra ma trafić tylko na jedną platformę - PS5, aczkolwiek na ten moment trudno uznać to za coś pewnego. W przeszłości zdarzały się sytuacje, w których produkcje otrzymały kategorie wiekowe na innych platformach po pewnym czasie.

Najwięcej emocji wzbudza jednak nie Silent Hill: The Short Message, a Silent Hill 2 Remake, nad którym pracuje polskie Bloober Team. To z tą produkcją Konami wiąże największe nadzieje i to w zasadzie od sukcesu tej gry w dużym stopniu zależy los pozostałych projektów.