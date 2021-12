Koniec Julie and the Phantoms. Dwa inne seriale doczekają się nowych sezonów

Fot. Materiały prasowe

Netflix ogłosił, że ostatecznie rezygnuje z kolejnych odcinków produkcji Julie and the Phantoms. Historia Julie (Madison Reyes), która po śmierci matki wraz z trzema duchami muzyków zakłada tytułowy zespół, aby na nowo odkryć w sobie pasję do muzyki, zakończy się na 1 sezonie. Jeden z reżyserów serialu, Kenny Ortega, opublikował oficjalny komentarz w sprawie na swoim Instagramie: ''W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że Netflix nie zabierze się za kolejny sezon. Choć nasze serca są zasmucone, idziemy dalej z niezwykłą dumą z tego, co osiągnęliśmy jako zespół i rodzina, którą zbudowaliśmy podczas tworzenia Julie. Mamy nadzieje, że nadal będziecie śledzić nasze zawodowe osiągnięcia.''- napisał pod zdjęciami z planu.

Paramount+ ogłosiło rozpoczęcie prac nad 3 sezonem serialowej antologii Marca Cherry'ego - Dlaczego kobiety zabijają 2 sezon serialu cieszył się znaczną popularnością wśród widzów, która niewątpliwie wpłynęła na decyzję twórców. ''Jesteśmy podekscytowani, że publiczność serialu wciąż rośnie, a drugi sezon produkcji pozostaje w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych seriali na Paramount+, pod względem zarówno ogólnego zaangażowania, jak i pozyskiwania nowych subskrybentów. Nie możemy się doczekać, aby podzielić się nową obsadą porywających, skandalicznych postaci, które stworzył Marc Cherry, gdy serial powróci z trzecim sezonem”- potwierdziła prezes platformy Paramount+, Nicole Clemens.

Paramount+ udostępni również 2 sezon CSI: Vegas. Stacja CBS zapowiedziała powstanie kolejnych odcinków sequelu kultowej produkcji CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas z 2000 roku. W najnowszych odcinkach zabraknie jednego z aktorów. William Petersen, który w 1 sezonie powrócił do roli Gila Grissoma, pojawi się na planie jedynie w roli producenta wykonawczego. Nie wiadomo jeszcze, czy występująca u jego boku Jorja Fox, ponownie wcieli się w Sare Sidle. ''Niezwykle utalentowany zespół twórców i obsada CSI: Vegas wykonali świetną robotę w pierwszym sezonie, znakomicie uaktualniając i przedstawiając świat CSI za pomocą odświeżonej fabuły i nowego laboratorium kryminalnego, udowadniając, że po 20 latach fani CSI wciąż pragną kolejnych przygód i są gotowi na nowy rozdział w tej znakomitej serii” - ogłosiła Amy Reisenbach, wiceprezes Current Programs w stacji CBS.

