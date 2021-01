Koniec On My Block. 4. sezon będzie ostatnim

fot. Netflix

Netflix oficjalnie ogłosił, że 4. sezon On My Block będzie zarazem finałowym. Według amerykańskich mediów będzie on liczyć 10 odcinków. W obsadzie powrócą Sierra Capri, Jason Genao, Brett Gray, Diego Tinoco, Jessica Marie Garcia i Julio Macias.

Za sterami ponownie stoi współtwórczyni serialu Lauren Iungerich, czyli pełni ona rolą showrunnerki i producentki wykonawczej. Jej powrót nie był taki pewny, ponieważ w 2020 roku podpisała ważną umowę z Netflixem na tworzenie nowych seriali. Wraz z nią powracają pozostali współtwórcy Eddie Gonzalez i Jeremy Haft.

On My Block - zapowiedź

Trzeci sezon On My Block miał premierę w marcu 2020 roku i choć finał zapowiadał otwarte wątki, jednocześnie finalizował wszystko co do tej pory było poruszane, więc mógł to być ostatni sezon.

Amerykańscy dziennikarze przypominają, że pierwszy sezon On My Block był najchętniej oglądanym serialem w 2018 roku na Netflixie w USA, po który widzowie częściej sięgali niż po 13 powodów i Nawiedzony dom na wzgórzu. Kolejne sezony nie były już tak popularne.