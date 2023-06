Koniec stacji FOX w Polsce. Będzie nowa nazwa i oferta programowa

fot. materiały prasowe

Disney oficjalnie ogłasza, że 7 listopada kanał telewizyjny operujący w Polsce pod nazwą FOX zmieni się w FX. Obiecują, że ta stacja nadal będzie miejscem najwyższej jakości rozrywki z serialami.

FX - oferta programowa

Czytamy, że mamy spodziewać się kontynuacji znanych seriali jak Chirurdzy, NCIS: Hawaje, Dr House, CSI: Kryminalne zagadki Miami czy CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku. Obok tego będą premierowe tytuły.

- Wraz ze zmianą z nazwy, FX nadal pozostanie miejscem, do którego widzowie wracają, szukając rozrywki, którą znają i uwielbiają. Nowa odsłona kanału podkreśla nasze zaangażowanie w biznes linearnej telewizji zarówno w Polsce jak i regionie Europy Środkowo-Wschodniej – mówi Kakhaber Abashidze, SVP Country Manager The Walt Disney Company, CEE. - Cieszymy się z nowej identyfikacji wizualnej oraz nazwy i jesteśmy przekonani, że spodobają się one także naszym widzom – dodaje.

Zmiana obejmie również drugi kanał serialowo- filmowy w telewizyjnym portfolio The Walt Disney Company w Polsce – FOX Comedy stanie się FX Comedy. Nowa identyfikacja wizualna nie wiąże się ze zmianą pozycji na listach kanałów u poszczególnych operatorów.