Konklawe - świetnie oceniany film z Ralphem Fiennesem już 8 listopada w polskich kinach

Fot. Materiały prasowe

Konklawe to znakomity film. Według serwisu Rotten Tomatoes, zbierającego recenzje krytyków z całego świata, nowa produkcja z Ralphem Fiennesem w roli głównej ma aż 92% pozytywnych recenzji, co przekłada się na średnią ocen8,1/10. Istotnym atutem filmu jest także niemiecki reżyser Edward Berger, który zasłynął dramatem wojennym Na Zachodzie bez zmian, za który otrzymał nominacje do Oscara. Jego kolejna, anglojęzyczna produkcja potwierdza, że wcześniejszy sukces nie był przypadkowy.

Po entuzjastycznym odbiorze przez widzów i krytyków, otwarcie mówi się o potencjalnych nominacjach do Oscarów. Isabella Rossellini i Ralph Fiennes są wymieniani jako faworyci. Krytycy chwalą, jak świetnie film buduje napięcie, stając się wyrafinowanym thrillerem psychologicznym. Fani dobrego kina mają naprawdę wyjątkowy tytuł do zobaczenia na ekranach.

Konklawe - zwiastun

Konklawe - opis fabuły

Po śmierci znienawidzonego w Watykanie papieża, kardynałowie z całego świata zjeżdżają się na konklawe, by wybrać nowego przywódcę Kościoła. Obradom przewodzi kardynał Lawrence, który ma za zadanie jedynie czuwać nad ich sprawnym przebiegiem. Jednak, gdy zaostrza się walka dwóch wrogich frakcji, a na jaw zaczynają wychodzić kompromitujące tajemnice ich kandydatów,

Lawrence staje przed dylematem. Zachować bezstronność i pozwolić wybrać osobę niegodną? Czy wbrew zasadom zaangażować się po jednej ze stron? A może poszukać trzeciego rozwiązania?

Okazja nadarza się, gdy tuż przed rozpoczęciem głosowania wśród obradujących pojawia się nikomu nieznany kardynał Benitez, tajemniczy współpracownik nieżyjącego papieża. Kim jest? Kto za nim stoi? Jaki ma cel? Czy instytucję Kościoła czeka wstrząs, jakiego nie było w historii?