Sztuczna inteligencja pokazuje fikcyjne konsole z lat 90. Ta galeria przeniesie Was w przeszłość!

fot. Demon Haunted World

Na facebookowym profilu Demon Haunted World pojawiły się interesujące grafiki, do których stworzenia posłużono się sztuczną inteligencją, a konkretnie cieszącym się dużą popularnością systemem Midjourney. Autor postanowił wykorzystać możliwości oferowane przez AI, by stworzyć projekty konsol, które mogłyby pojawić się w latach 90. ale... w alternatywnej rzeczywistości. Co ciekawe, w wielu projektach da się dojrzeć elementy, którymi charakteryzowały się popularne wtedy sprzęty, takie jak chociażby Super Nintendo Entertainment System, SEGA Dreamcast czy PlayStation 1.

Nie zabrakło jednak i bardziej szalonych prac. Niektóre z urządzeń świecą na różne kolory, inne posiadają wbudowane wyświetlacze, a jeszcze inne mają kontrolery, które raczej nie byłyby zbyt wygodne przy dłuższym użytkowaniu... Nie da się natomiast ukryć, że to wszystko również pasuje do estetyki lat 90., kiedy ergonomia niekoniecznie była dla producentów priorytetem, a wiele firm eksperymentowało z różnymi nietypowymi sprzętami, takimi jak chociażby Virtual Boy, czyli prekursor popularnych dziś zestawów wirtualnej rzeczywistości.

Konsole lat 90. z innych rzeczywistości widziane oczami sztucznej inteligencji

