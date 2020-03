Kontrowersyjne rozwiązanie z iPhone’a X może trafić do laptopów Apple

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

2017 rok był dla Apple przełomowy. Z okazji dziesięciolecia iPhone’a firma postanowiła przeprowadzić totalną modernizację swoich smartfonów i wprowadzić zupełnie nowe wzornictwo, porzucając ikoniczny przycisk Home który towarzyszył tej serii od pierwszych dni jej istnienia. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych pomysłów wdrożonych przy okazji premiery iPhone'a X było stworzenie wyświetlacza z wcięciem, w którym umieszczono przedni układ optyczny. Jak się okazuje, wkrótce podobne rozwiązanie może pojawić się w MacBookach oraz iMacach.

Do takich wniosków można dojść po przeanalizowaniu patentu opisującego system rozpoznawania twarzy opracowany na potrzeby komputerów Apple. Wniosek opisuje układ złożony z emitera wiązki światła oraz czujnika do analizy refleksów na skórze użytkownika. System ten miałby posłużyć do błyskawicznej weryfikacji tożsamości. Podobną technologię wykorzystuje się w ramach systemu Face ID, którego integralnym elementem jest czujnik analizy głębi obrazu.

Choć sam dokument nie jest poświęcony nowemu wzornictwu przemysłowemu Apple, można znaleźć w nim załączniki, które dają do zrozumienia, że układ może być zbliżony w swojej formie do Face ID z iPhone'a X. System biometryczny miałby być umieszczony we wcięciu ekranu, a nie na okalającej go ramce:

Apple Notch

Notch w iPhonnie X szybko stał się obiektem ostrej krytyki w branży technologicznej, a mimo to większość konkurentów Apple poszło w ślady amerykańskiego giganta. Wcięcie w ekranie upowszechniło się na rynku i układy tego typu znajdziemy we wszystkich topowych smartfonach z Androidem. Przyzwyczailiśmy się do wcięcia, choć wciąż może irytować.

Jeśli Apple zdecyduje się na wprowadzenie notcha w ekranie swoich komputerów, na firmę z pewnością wyleje się fala krytyki. To dalece bardziej kontrowersyjny pomysł niż wprowadzenie wcięcia do smartfonów, urządzeń wykorzystywanych jako dodatkowe, a nie główne narzędzie pracy. Face ID w Macach to świetny pomysł, mam jednak wątpliwości, czy umiejscowienie układu w takiej pozycji to dobre rozwiązanie.

Warto jednak pamiętać o tym, że Apple patentuje niektóre rozwiązania, nie po to, aby szybko wdrożyć je na rynek. Firma może po prostu zabezpieczać się na wypadek wykorzystania takiego pomysłu przez inną korporację. Istnieje szansa, że kiedy Apple podejmie decyzję o wdrożeniu Face ID do komputerów, uczyni to w klasyczny sposób, umieszczając układ w ramce wyświetlacza.